Türk Yerel Hizmet-Sen'den Ataç'a Ziyaret

04 Aralık 2018 Salı 14:57



04 Aralık 2018 Salı 14:57

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Yerel Hizmet-Sen temsilcileri ile bir araya geldi.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sendikaların temsilcileri ile görüşmeye devam ediyor. Son olarak Türk Yerel Hizmet-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hayri Türbe ve Şube Başkan Yardımcıları Ebru Düz Olguncan, Cafer Gürel ve Kadın Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı Hediye Gürel, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Türbe, Başkan Ataç'a yürüttükleri sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Ataç da ziyaretlerinden ötürü konuklarına teşekkür ederek, her zaman örgütlü mücadeleye destek verdiğini ve her memurun mutlaka sendikal mücadelede yer alması gerektiğini ifade etti.Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - ESKİŞEHİR