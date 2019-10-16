Türk Yerel Hizmet Sen'den Başkan Ergün'e ziyaret

Türk Yerel Hizmet Sen Genel Başkanı Mustafa Yorulmaz, Türk Yerel Hizmet Sen Manisa Şube Başkanı Cem Özleyen ve yönetimi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün'e kendilerini makamında konuk ettiği için teşekkür eden Özleyen, "Bu üçüncü döneminiz. Dileriz bu bayrak sizinle hizmet etmeye devam eder. Siz başka bir belediye başkanıyla değil kendinizle yarışıyorsunuz" dedi.

"Hizmetin sınırı yok"

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz de konuklarına nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "İlimiz 1 milyon 430 bin nüfusa sahip. Sorun bitmez. Hizmetin de sınırı yok. Hizmet de bitmez. Yetişebildiğimiz, mümkün olduğunca acil durumda olan hizmetlerin hiç aksamaması için çalışıyoruz. Epey hummalı bir çalışma dönemini geride bıraktık. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin. Biz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.