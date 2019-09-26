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Türk yıldızları, 13 Ekim'de Adana semalarında

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Adana'da Uluslarası Geleneksel Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nde gösteri yapacak.

26.09.2019 12:00Türk yıldızları, 13 Ekim'de Adana semalarında
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Adana'da Uluslarası Geleneksel Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali'nde gösteri yapacak.

Kabasakal Köyü Rüzgarlı Tepe'de bu yıl 10.'su gerçekleşecek olan Uluslararası Geleneksel Adana Havacılık ve Yamaç Paraşütü Festivali, 13-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Açılışı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisiyle başlayacak festivalde, 14-18 Ekim tarihleri arasında Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki köylerde yaşayan çocuklar, gökyüzüyle buluşacak.

Festival hakkında konuşan Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya, "Festivalimiz bu yıl her zamankinden daha renkli. Çünkü bu festivalin bu yıl 10'uncusu gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde Adana'nın adına yakışır bir şekilde, yine misafir pilotlarımız en iyi şekilde kente özgü yemeklerle ağırlanıp, evlerine uğurlanacak. Engelli çocuklarımızı ailelerinin önünde hayatlarında ilk kez gökyüzüyle buluşturacağız. Her yıl 2 gün olan festivalimizi genişleterek, bu yıl 1 hafta yaptık. Herkesi bu festival coşkusunu yaşamaya bekliyoruz" diye konuşacak. - ADANA

Türk Hava Kuvvetleri, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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