14.06.2019 14:36
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Türk Yıldızları 18 yıl sonra yine Isparta semalarında

Türk Yıldızları 18 yıl sonra yine Isparta semalarında

Türkiye'nin milli gururu Türk Yıldızları, 18 yıl aradan sonra Isparta semalarında gösteri yapacak.

Türkiye'nin milli gururu Türk Yıldızları, 18 yıl aradan sonra Isparta semalarında gösteri yapacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yarın saat 17.00'de tüm vatandaşları Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'ne davet etti.

Türkiye'nin ve Türk Hava Kuvvetleri'nin milli gururu ve gökyüzündeki milli takımı olan Türk Yıldızları, yarın saat 17.00'de Isparta semalarında olacak. Isparta'da 2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Koku Günü kapsamında, Isparta'nın farkındalığını arttıracak, tanıtımına da büyük katkı sunacak olan Türk Yıldızları'nın 6 uçak ile yaklaşık 30 dakika süreyle gerçekleştireceği gösteriler Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nden izlenebilecek.

Türk Yıldızları'nda görev yapan teknik ekip gösteri öncesinde Isparta'ya gelerek bir dizi çalışma gerçekleştirirken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i de makamında ziyaret etti. Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği ziyarette Başkan Başdeğirmen, Ispartalı vatandaşları ve komşu illeri cumartesi günü gerçekleşecek Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemeye davet etti.

"Milli gururumuz Türk Yıldızları 6 uçak ile 30 dakikalık bir gösteri yapacak"

Türk Yıldızları'nın, Türkiye'nin gözbebeği olduğunu kaydeden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Türk Yıldızları ile büyük gurur duyduklarını söyledi. Başdeğirmen, "Türk Yıldızlarımızla cumartesi günü birlikte olacağız. Bizleri kırmadılar, davetimizi kabul ettiler ve kalabalık bir ekiple şehrimize geldiler. Milli gururumuz Türk Yıldızları 6 uçak ile Gökkubbe üzerinde 30 dakikalık bir gösteri yapacak. Hemşehrilerimizle, komşu illerimizde yaşayan vatandaşlarımızla birlikte olmak, 18 yıl aradan sonra şehrimize gelen Türk Yıldızlarımızın gösterisini hep birlikte izlemek istiyoruz. Bu gösterilerden herkesin istifade etmesini istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu gösterileri izlemeye davet ediyorum. Arkadaşlarımıza da buraya kadar gelip yapmış oldukları ziyaret ve çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, Güncel

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