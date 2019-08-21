Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları Afyonkarahisar'da gösteri yapacak.



Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu'nun 97. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'a gelecek Türk Yıldızları gösteri yapacak. 26 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de Afyon Kocatepe Üniversitesi Kampüsünde yapılacak gösterilere tüm halk davetli. Türk Hava Kuvvetleri'ni ülkemizde ve dünyada başarıyla temsil eden Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek isteyenler için 26 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'dan itibaren Afyonkarahisar Belediyesi tarafından Anıtpark önünden ücretsiz araç kaldırılacak. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA