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Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHATürk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

16.09.2019 16:29Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHA
Türk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.
Türk Yıldızları, 7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi İstanbul semalarında bir gösteri düzenledi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplananlar ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü:
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-Boğazda gösteri yapan Türk Yıldızları
-Türk Yıldızlarını izleyenler
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İstanbul Boğazı, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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