Türk yıldızları istanbul boğazı'nda

Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Güven USTA/İSTANBUL DHA

Türk Yıldızları, TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, 7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi İstanbul semalarında bir gösteri düzenledi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi. Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplananlar ilgiyle izledi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Boğazda gösteri yapan Türk Yıldızları

-Türk Yıldızlarını izleyenler

Detaylar