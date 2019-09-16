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Türk yıldızları istanbul semalarında
16.09.2019 16:10
Güncel
Kaynak: DHA
Son Dakika: Motorine 7 kuruş zam geldi
Tarık Akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı
Ortak devriyedeki helikopterleri gören PKK'lı teröristlerde büyük panik! Hendek kazmayı durdurdular
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Son Dakika Güncel Haberleri
16:42
Nemrut Dağı zirvesinde kız isteme ve nişan töreni
16:41
Şehit ailesine Kartal Belediyesinden ziyaret
16:41
Kulp'taki terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyede
16:40
"Kumpas davaları"nın savcısına 12 yıl hapis cezası
16:40
Çin'de 5 büyüklüğünde deprem
16:40
Benzin dolu kasada demlenen çay kamyoneti yaktı
16:40
Kasasında çay demlenen kamyonet yandı: 1 yaralı
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