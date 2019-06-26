26.06.2019 20:11
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Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti

Türk Yıldızları Konya'da nefes kestiKONYA - Konya'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.

Türk Yıldızları Konya 'da nefes kesti
KONYA - Konya'da yapılan "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı" sonrasında sonrasında gerçekleştirilen Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.
Konya 3'ncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen "Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı", 15 Temmuz -darbe girişimi sonrasında ilk kez yapıldı. Tatbikat sonrasında Türk Yıldızları Filo'sunun gösterisi nefes kesti.
Gösteriye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler , Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Muharip Kuvvet Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti
Kaynak: İHA
Konya , Genel

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