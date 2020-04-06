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Türk Yıldızları'ndan gökyüzünden "sosyal mesafeyi koruyalım" çağrısı

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı "Türk Yıldızları", yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sosyal mesafenin korunması çağrısına gökyüzünden destek verdi.

06.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:11
Türk Yıldızları'ndan gökyüzünden
Türkiye 'nin gökyüzündeki milli takımı "Türk Yıldızları", yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan sosyal mesafenin korunması çağrısına gökyüzünden destek verdi.
Kovid-19 ile mücadele eden çalışanlara moral vermek için Konya 3. Anajet Üs Komutanlığından havalanan Türk Yıldızları, uçuş sırada "Türk Yıldızları, ülkemiz bizler için evinde kalıyor. Biz de mesafelerimize dikkat edelim." anonsu yaptı.
Bu anın kaydedildiği görüntü, Türk Yıldızları'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Paylaşımda, "Ülkemiz ve sizler için işinin başında olanlar için sizler de evinizde kalın." ifadesiyle evde kalma çağrısı da yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Konya, Güncel
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