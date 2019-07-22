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Türk Yıldızları'nın ve Solo Türk'ün prova uçuşları nefes kesti

Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı.

22.07.2019 14:20 Türk Yıldızları
Erzurum'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Solo Türk ve Türk Yıldızları, Milli Mücadelenin 100'üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında yarınki gösterisi için F-16 uçağı ile prova uçuşu yaptı. Gösteri, Erzurumluların adeta nefesini kesti.

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında 23 Temmuz'da yapılacak gösteriler öncesinde Türk Yıldızları ile Solo Türk pilotları Erzurum semalarında deneme uçuşları gerçekleştirdi. Aslını aratmayan provalar vatandaşlardan tam not alırken, zorluk derecesi yüksek hareketler ise izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Solo Türk ve Türk Yıldızları Uçak Gösterisi 23 Temmuz'da saat 13.00'da Olimpiyat Parkı semalarında yapılacak. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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