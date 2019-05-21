Türk Yıldızları Store Sinop'ta

Türk Yıldızları'nın resmi tanıtım ürünleri, Sinop
'ta Ty-Store adlı bir tırın üzerindeki gezici mağazada satılıyor.
Türk Yıldızları adına Kartal
Vakfı'nın iş birliğiyle tanıtım ve ticaret faaliyetlerini yürüten Ty-Store, Türk Yıldızları tanıtım ürünlerinin satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla şehit ailelerine, bir kısmıyla gazi ailelerine yardımda bulunuyor.
Mağazada görevli olan Mustafa Tiryaki
, "Biz burada hem şehit ve gazi ailelerine yardım amaçlı hem de Türk Yıldızları'nı tanıtım amaçlı malzemelerini satıyoruz. Alınan her ürünün belirli bir miktarı şehit ve gazi ailelerine gidiyor. Gittiğimiz her yerde Türk Yıldızları'nı tanıtıyoruz. Hava Kuvvetlerinde yapılan bir olayın insanların bilmesini istiyoruz. Çoğu kişi bizi ilk başta taraftar tırı olarak görüyor. Fakat sonradan anlıyorlar ve geliyorlar. Alınan ürünler şehit ve gazi ailelerine gittiği için insanların da hoşuna gidiyor" dedi.
Ayrıca tırın, Sinop'tan sonra Ankara
'ya gideceği belirtildi. - SİNOP
Sinop
, Güncel
Kaynak: İHA