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- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda

- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'ndaİSTANBUL - Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.

16.09.2019 15:23
- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda
İSTANBUL - Türk Yıldızları TEKNOFEEST kapsamında İstanbul Boğazı üzerinde gösteri uçuşu düzenledi.
7-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi Türk Yıldızları İstanbul semalarında eşsiz bir gösteri düzenledi.
Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları İstanbul Boğazı üzerinde 2 tur gösteri uçuşu düzenledi Yavuz Sultan Selim köprüsü üzerinden dönen Türk Yıldızlarının uçuşlarına sahil kenarlarında toplanan vatandaşlar ilgiyle izledi.
- Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda

İstanbul Boğazı, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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