02.07.2019 12:07
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Türk Yıldızları Trabzon'da gösteri yapacak

Türk Yıldızları Trabzon

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Trabzon'da gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.

Türk Hava Kuvvetleri 'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın, Trabzon 'da gösteri uçuşu yapacağı bildirildi.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç , yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en seçkin gösteri timleri arasında yer alan Türk Yıldızları'nın, Trabzon Valiliği ve Ortahisar Belediyesinin organizasyonuyla 7 Temmuz Pazar günü gösteri uçuşu gerçekleştireceğini belirtti.
Önceki yıllarda yapılan gösteri uçuşunun vatandaşlar tarafından çok beğenildiğini ve toplamda 450 bin kişinin gösterileri izlediğini ifade eden Genç, şunları kaydetti:
"Türk Yıldızları, İzmir'de gerçekleştirdiği gösteri uçuşundan sonra en kalabalık izleyici kitlesine sahip gösteri uçuşunu Ortahisar'da gerçekleştirdi. Ortahisar'da gerçekleştirilen gösteri uçuşu aynı zamanda Trabzon tarihinin en kalabalık etkinliği olarak kayıtlara geçti. Türk Yıldızları'nın Ortahisar'da düzenlediği ilk gösteri uçuşunu 150 bin, geçen yıl düzenlediği gösteri uçuşunu ise yaklaşık 300 bin kişinin izlediği ifade ediliyor. Yüz binlerce vatandaş gösteri uçuşunu izlemek için sahil boyunu doldurmuştu. Gösteri uçuşu öncesinde ise sahilde mini bir konser etkinliği düzenlenecek. Toklu Mahallesi ile Ayasofya sahili güzergahında yapılacak gösteri uçuşu saat 14.30'da başlayacak. Bütün vatandaşlarımız gösteri uçuşunu izlemeye davet ediyoruz."
Kaynak: AA
Ortahisar , Trabzon , Güncel

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