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Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, bulaşıcılığı önlemek için sıkı önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Belki tüm Türkiye'de değil ama vakaların en çok görüldüğü beş ilde sokağa çıkma yasağı olabilir" dedi.

10.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:50

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizdeki vaka sayısı 42 bini aşarken, Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den çarpıcı bir açıklama geldi. Cinel en çok vakanın görüldüğü 5 ile sokağa çıkma yasağının gelebileceğini söyledi.

"İKİNCİ SALGININ GELME OLASILIĞI SÖZ KONUSU"

Koronavirüs salgınının pik noktasının nasıl gerçekleşeceğini bilmediklerini ifade eden Prof. Dr. Cinel, "Yavaş yavaş hastaneler ve dolayısıyla yoğun bakımlar doluyor. Bir taktik ile olası büyük dalgaya hazırlık yapılıyor; yeni yoğun bakım yatakları devreye sokuluyor, yeni hastane binalarının kısım kısım açılması planlanıyor. Ne var ki dalganın boyutunun ne olacağı, pik noktasının nereye varacağı belli değil, Fransa'da bir günde 1400 kişi öldü. İkinci dalganın gelme olasılığı da söz konusu olabiliyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF "BULAŞICILIĞI" ÖNLEMEK

MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 ameliyathanenin 14'ünün vakaların artması durumunda yoğun bakım olarak kullanılmak üzere ayrıldığını anlatan Cinel, birincil hedefin "bulaşıcılığı" önlemek olduğunu vurguladı.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel

"YOĞUN BAKIM BİR EKİP İŞİDİR"

Prof. Dr. Cinel, yoğun bakımın yatak ve solunum cihazından ibaret olmadığını belirterek "Yoğun bakım bir ekip işidir. Yalnızca yoğun bakım ekibinin sağlığını korumak ve yoğun bakım yatak sayısını artırmak da çözüm olamayabilir; 'yoğun bakımların akılcı kullanımının' ön plana çıkarılması bu gibi olağanüstü pandemi günlerinde şarttır. İllerde yoğun bakım ekipleri kurulmalı. Bu ekipler, Covid-19 dışındaki yoğun bakım hastalarını özel hastanelere tahliye edebilir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK VAKANIN GÖRÜLDÜĞÜ 5 İL

Türkiye'de en çok vakanın görüldüğü 5 il son açıklanan resmi kaynaklara göre şu şekilde: İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Kocaeli.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir
Etiketler: İsmail Cinel, Sağlık, Güncel
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Yorumlar (17)
.:Bence din adamlarımız dua okusa gecer hep allah yanımızda bundada yanımızda olur milyarlarca dolar devletten yardım alan cemaatlar ne için beslendi bugunler için hadi duaya
Cevap Yaz 13 4
YAVUZ50:Ne neyi nasıl yapıyora bakmadan halk kendi kendini korumalı, devlet elinden geleni yapıyor ancak halkımız ne kadar uyum sağlıyor. EVDE KAL ÜLKEM EVDE SAĞLIK HAYAT VAR.
Cevap Yaz 9 7
MEMET33:HİÇBİR DOĞAL HASTALIK BU DENLİ BİNLERCE KM. YE YAYILAMAZ. BU VİRÜS LABARATUVARDA GELİŞTİRİLMİŞ HAVADAN RÜZGARLA BİLE ONLARCA KM. ÖTEYE GİDEN BİYOLOJİK BİR SİLAHTIR. ÇİNDE İCAT EDİLDİ 3, 500 KİŞİ FEDA EDİLDİ VE BİTTİ. BUNA HİÇ BİR SÜPER DEVLETİNDE GÜCÜ YETMİYOR. ALLAH SONUNU HAYREDER İNŞALLAH.
Cevap Yaz 4 8
CNV:milletin doktorları laboratuvarlarda aşı ve tedavinin peşinde bizimkiler tv ekranlarında hala maske takmalımıyım takmamalımıyım diye tartışıyor
Cevap Yaz 5 14
ADEM:Tumm dünya yeniden hayata
Cevap Yaz 1 1
PAKO:bıktık artık ilan edinde kurtulalım
Cevap Yaz 8 61
NMKTC:Bu sayin hocamiz cok dogru soyluyor
Cevap Yaz 5 41
DANGER:sokaga cıkma yasagı cıksında bu günlük çalışan hafdalık calışan insanlar ne yapsın calışmayana kimse para vermiyor allahdan biran önce gitsin şu hastalık herkes huzura kavuşsun zenginler istegramda tiktokta resim atacaklarına insanlara yardım etsinler lafla yürümez bu iş
Cevap Yaz 0 28
CAFER:işe gidemeyen insan ne yapacak ve ne yiyecek . Sağlık çalışanları bir aylık maaşlarını çalışmayacak insanlara versinler. Bir ay sokağa çıkılmasın.
Cevap Yaz 11 6
KADRİ:BETONKAFASIN CAFER
1 2
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