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Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi

İran'da düzenlenen 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali'nde Nuran Özkan ve Erdal Hoş'un yönettiği "Geri dönene kadar benim ülkem" belgeselinin gösterimi yapıldı.

14.12.2019 23:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 23:27
'da düzenlenen 13. Uluslararası Hakikat Sinema Festivali'nde Nuran Özkan ve Erdal Hoş'un yönettiği "Geri dönene kadar benim ülkem" belgeselinin gösterimi yapıldı.
Başkent 'daki Çarsu Sineması'nda düzenlenen 62 yerli, 39 ülkeden de 55 eserin yarıştığı festivalde, 1998'den bu yana Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) üyesi olan 'in, ilk resmi karşılaşmasını 2012'de kendi topraklarında yapmasını konu alan belgesel büyük ilgi gördü.
Futbol üzerinden Filistin'den Şili'ye uzanan göç sorununu işleyen, Filistin meselesini başka bir bakış açısıyla gündeme getiren belgeseli izlemek isteyen sinemaseverler uzun kuyruklar oluşturdu.
Öte yandan, yönetmenliğini Osman Çakır'ın yaptığı "Acil Çırak Aranıyor" belgeseli de festival kapsamında perşembe günü gösterilmişti.
Usta kalfa geleneğinin devam ettiği ve özellikle sanayide erken yaşta çalışma hayatına atılan çocukların hikayesini konu alan belgesel, konuyu uzmanların ağzından aktarıyor.
Türk yönetmenlerin Filistin belgeseline Tahran'da yoğun ilgi

Filistin, Tahran, İran, Güncel

Kaynak: AA


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