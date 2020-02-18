Türk youtuber Selçuk Hoş ünlü k-pop yıldızlarıyla biraraya geldi!

Çoğunluğu grupların oluşturduğu K-Pop içerisindeki Koreli idoller, aldıkları yoğun sevgiler karşılığında dünyanın her bir yerindeki fanlarını görmek için konserler ve etkinlikler düzenliyor. Son olarak, bu büyük konserlerden bir tanesi başkentimiz Ankara 'da gerçekleşti.

DONGKIZ adlı ünlü K-Pop grubu ülkemize gelerek fanlarına muhteşem bir konser verdi! Ayrıca bununla yetinmeyip, Türkiye 'deki fanlarına daha da fazla yakınlaşmak için Türkiye'nin en büyük K-Pop kanalının sahibi Selçuk Hoş ile biraraya gelerek, röportaj verdiler ve hatta oyunlar dahi oynadılar! Selçuk Hoş, ülkemizde 100.000'i aşkın K-Pop sever tarafından tanınan bir Youtuber olduğundan, Türkiye'deki fanlarına en iyi şekilde ulaştığını belirten grup, ülkemize tekrar gelmek istediklerini belirterek her şeyi çok beğendiklerini ifade ettiler.