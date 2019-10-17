Türk Yükseköğretiminde örnek ve vizyoner uygulamalarla fark yarattı

İki yıl içerisinde bilimden sanata, teknolojiden spora, sosyal farkındalıktan ekonomiye kadar tüm faaliyetlerin birebir içinde yer alan Rektör Prof. Dr. Budak, hem Ege Üniversitesi ailesinde aidiyet duygusunu güçlendirdi, hem de gerçekleştirilen tüm çalışmaları görünür kıldı. Özellikle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne özel olarak eğilen Rektör Budak, "A Plus" hastane etiketini üniversiteye kazandırdı. Prof. Dr. Budak, yeşil ve çevreci kampüs, araştırma üniversitesi, teknolojiye uygun bilgi sistemleri, yeni spor tesisleri ve üniversite-sanayi-toplum işbirliği gibi konularda öncülük yaptığı çalışmalar neticesinde Ege Üniversitesini dünyada çeşitli kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde üst sıralara taşıdı.

Türkiye'de dördüncü sırada kurulan, bölgenin ilk ve en köklü üniversitesi olan Ege Üniversitesi; son iki yılda,yenilikçi uygulama ve projelerle akademik, bilimsel, sosyal,kültürel, sanatsal ve sportif alanda elde ettiği başarılarla adını zirveye yazdırdı. Türk Yükseköğretiminde örnek ve iz bırakan uygulamalarla fark yaratan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hem akademik hem idari açıdan önemli işleri başararak anlamlı projeleri uygulamaya koydu.

Toplumsal duyarlılık öncelikli projeler

Öğrenci odaklı üniversite ve toplumsal duyarlılık projeleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Budak, "Göreve başladığım günden itibaren gecemizi gündüzümüze katarak, yağmur çamur demeden, mesai kavramı gözetmeden önemli işler yaptık. Öğrenci odaklı üniversite ve toplumsal duyarlılık öncelikli projeler gerçekleştirdik. Üniversitemizin akademik ve bilimsel gücünü topluma ve tüm paydaşlara aktarma noktasında iş dünyası başta olmak üzere sağlık, kültür, sanat, spor ve medya sektörlerine yönelik önemli projeler ürettik" dedi.

Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs projesi kapsamında yaptıkları çalışmalar ile Ege Üniversitesi´nin fiziki açıdan güzelleştirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Budak, "Göreve geldiğimizde üniversitemizin alt ve üst yapısı ile ilgili önemli sorunların yaşandığını hepimiz biliyoruz.Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın layık olduğu rahat, konforlu,huzurlu, güvenli ve fiziki açıdan güzel bir kampüs hedefi ile ana ve hastane kampüsümüz başta olmak üzere üniversitemizin her bir noktasını elden geçirdik. Büyük bir gayretle ve kısa sürede önemli çalışmaları bitirdik. Tüm çalışmalarımızın sonunda artık dört mevsim yeşil sürdürülebilir örnek bir kampüsümüz var" dedi.

Önemli bilimsel başarılar

Bilimi, toplumun her katmanına yaymak istediklerini ifade eden Rektör Budak, Ege Üniversitesinin ulusal ve uluslararası sıralama kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeler ve Araştırma Üniversitesi hedefi ile gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Ege Üniversitesinde bürokratik işlemlerin azaldığı, hizmetlerin ve çözümlerin hızlandığı, sonuç odaklı ve insan merkezli bir yönetim sistemini uygulamaya geçirdik.AVESİS ve BAPSİS sistemlerini kullanıma açtık. Turkuaz Masa Çözüm Merkezini hizmete geçirdik. Başlattığımız bilimsel proje seferberliği ile 2018 yılında Türkiye'deki 206 üniversite arasında TÜBİTAK- ARDEB programına 331 proje ile en fazla proje başvurusu yapan üniversite olduk. TÜBİTAK-ARDEB programından aldığı bütçe desteğini 2018 yılında önceki yıla göre 2 kat artırarak 47 milyon 859 bin 284 TL'ye çıkardık.URAP'ın raporuna göre farklı kuruluşların sıralamalarında 33 alanda dünyada ilk 500 içinde yer almasını sağladık. Son bir yılda dünyadaki üniversiteler sıralamasında 125 basamak yükselerek 616'ıncı sıraya gelen,Tıp alanında akademik performansta Türkiye birincisi olan üniversite olduk.'Sıfır Atık' uygulamaları ile fark yaratarak, Dünya Yeşil Üniversiteler Sıralamasında bir önceki yıla göre 56 basamak birden yükseldik. URAP 2018-2019 dünya alan sıralamasında, 7 bilim alanında dünya sıralamasında yer aldık. TÜBİTAK'a 2019 yılı 1'inci döneminde önerilen araştırma projelerinden; kabul edilen 12 proje ile en çok projesi kabul gören dördüncü üniversite olduk. Ege Üniversitesi 24 öncelikli alanda 190 doktora öğrencisi ile 'YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı'ndan yararlanan üniversiteler arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri sıralamasında bir önceki yıla göre 4 basamak birden yükselerek ilk 10 üniversite içine girmeyi başardı" diye konuştu.

Yeni akademik birimler açıldı

Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda yeni fakülteler,uygulama ve araştırma merkezleri, anabilim dalları, yüksek lisans ve doktora programları açtıklarını belirten Prof. Dr. Budak, son iki yılda üniversite bünyesinde bilimsel, sosyal ve kültürel alanda bir çok sempozyum ve etkinlik düzenlediklerini söyledi. Prof. Dr. Budak, "Düzenlediğimiz bilimsel etkinliklerle ülkemiz gündemi ile ilgili önemli hususlara dikkat çektik. Ayrıca çok sayıda 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Projesi' uygulamaya koyarak, metropol ve periferide halkla üniversitemiz akademisyenlerini bir araya getiriyoruz. Bir örnek vermem gerekirse, Ege Üniversitesinin bilgi birikimini toplumla paylaşmak amacıyla geliştirdiği, 'Ege Üniversitesi Orman Okulu', 'Ege Üniversitesi Köyümüzde' ve 'Bu Projede İyilik Var. İyilik Hayat Kurtarır' projesi bunlardan bir kaçı" diye konuştu.

Sürekli Aktif Kütüphane

Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin sınav dönemlerinde 24 saat hizmet vermeye başladığını söyleyen Rektör Budak, "EÜ Merkez Kütüphanesi uluslararası performans inceleme sistemi'InCites'ile'İdealOnline' dergi paketinin yanı sıra30 ayrı dil eğitimi içeren Rosetta Stone dil eğitim aracına abone oldu. Ege Üniversitesi'nin e-kitapları Avrupa'da satışa sunulmaya başladı" dedi.

"EÜ'nün Sorumluluğu büyük"

Ege Üniversitesi'nin sorumluluğu büyük olduğunu ifade eden Rektör Budak, "Ülkemizin hedefleri doğrultusunda önümüzdeki dönemde de önceliğimiz üniversitemiz akademisyenleri ile İzmir'imizin ve adını aldığımız bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işbirliğini daha ileri noktalara taşımak. Bu anlamda bilimi ülkemizin ve insanlığın sorunlarının çözümü için seferber edeceğiz. Toplumla,şehirle bütünleşebilen, kenetlenebilen üniversitelerin gelecekte daha başarılı olacağına inanıyoruz. İnsanlığa fayda sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak ülkemize ışık saçmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda toplumun her kesimi ile işbirliği yaparak bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" dedi.

Sporda da iddialı olduklarını dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeniden yapılandırdığımız Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbol takımı, 25 yıllık aranın ardından sahalara döndüğü ilk yıl şampiyon olarak tarih yazdı. Ayrıca şahsen lisanslı oyuncusu olduğum basketbol takımı da Türkiye İkinci Ligi'nde mücadelesini sürdürüyor. Pek çok spor dalında milli takımlara oyuncu gönderiyoruz ve sporcularımız bizi başarıyla temsil ediyor. Tüm spor tesislerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle yenilendi" diye konuştu.