Türk, Yunan ve Bulgar Yemekleri, Aynı Sofrada

Tekirdağ
'da düzenlenen 2. Geleneksel Lezzet Şenliği'nde Türk, Yunan ve Bulgar yemekleri, katılımcıların beğenisine sunuldu.
Şenlik, Süleymanpaşa
Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi
öncülüğünde, Dedeağaç Lokantacılar Odası, Tekirdağ Lokantacılar ve Pastacılar Odası ile Tekirdağ Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirildi.
Süleymanpaşa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Ziyafet Salonu'nda yaplan etkinlikte, Türk, Yunan ve Bulgar yemekleri hazırlandı.
Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, aynı coğrafyayı paylaşan ama zaman içinde yöreleri değişen aynı toprakların insanlarının başta yemek olmak üzere pek çok ortak noktasının bulunduğunu söyledi.
Ulusan, Türk, Yunan ve Bulgar lezzetlerinin yer aldığı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "İlimizde mesleki eğitimin geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda turizm sektöründe ara eleman değil aranan eleman yetiştirmek için bu okulumuz o konuda güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bugün burada Yunan ve Bulgar misafirlerimizi ağırlamaktan ve onların lezzetlerini tadacak olmaktan mutluyuz." dedi.
Konuşmaların ardından Türk, Yunan ve Bulgar aşçıların yaptığı yiyecekler, katılımcılara ikram edildi.
Etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay
, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.
14 Aralık 2018 Cuma 16:48