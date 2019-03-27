Türk Zeytini Bir Numara Olacak

Akhisar'da 12 bin üretici, prim desteğiyle Türkiye'yi zeytin üretiminde dünya şampiyonu yapma sözü verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Dane zeytine prim vermeye başlıyoruz, rakamlar 15 kuruş ile 25 kuruş arası olabilir" açıklaması sektörde sevinç havası yarattı. Bakan Pakdemirli'nin açıklaması sonrası Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy, Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa , AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile CHP Manisa Milletvekili Ahmet Veli Bakırlıoğlu konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, zeytine prim desteği için uzun soluklu bir diplomasi çalışması yürüttüklerini belirterek "Hiç durmadan her zaman her alanda zeytinyağının hammaddesi olan zeytine prim desteğimizi ısrarla talep ettik. Bunu bir tek neden için yaptık. Üreticimiz kendini geliştirdi. İyi tarım uygulamalarını hayata geçirdi. Dünyanın en kaliteli zeytinini elde etmeyi başardı. Ancak tüm bunlar üretim maliyeti olarak da çiftçimize yansıdı. Bizler de sürdürülebilir üretim için desteğin artık şart olduğunu bakanlığımızla paylaştık" dedi.

ZEYTİNE DESTEK TÜRKİYE'YE DESTEKTİR

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de "zeytin insanı" olduğuna dikkat çeken Alhat, "Üstelik bu toprakların insanı. O da tüm bu süreçleri çok iyi bildiği için göreve geldiği ilk günden itibaren prim desteği için çalışma başlattı. Artık zeytinyağından sonra zeytine de prim desteği var. Bu bir başlangıç ve desteklemeler artarak devam edecektir. Ama bu başlangıç üreticimizin elini güçlendirecek. 12 bin üreticimiz, zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya birincisi yapmak için çalışacak" diye konuştu.

DÜNYA SOFRALARINDA TÜRK ZEYTİNE OLACAK

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Mehmet Ulusoy da zeytine verilen prim desteğiyle yalnızca üreticinin değil, Türkiye'nin de kazanacağını söyledi. Dr. Ulusoy "Akhisar bir zeytin başkenti. Zeytine prim desteği demek, kaliteli üretimin yanısıra kayıtdışı üretimin de ortadan kalması demek. Merdiven altı üretimin sona ermesiyle zeytin üretiminde doğru veri tabanına da sahip olacağız demek. Bir zincirin tüm halkaları tamamlanacak demek. Çünkü prim desteği sektöre yeni yatırımcıların girmesini de sağlayacak. Üretici kazanacak, devlet kazanacak, vatandaşlar da en sağlıklı ürüne en uygun maliyetle ulaşacak. Artık yeni bir hedefimiz var. O da primin hakkını vererek Türk zeytinini dünyadaki tüm sofralarda görmek istiyoruz" dedi.

30 MİLYONLUK DESTEK

Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Kılıç ise 2018 yılında ilçe üreticisine yönelik 30 milyon lira destekleme yapıldığını, prim desteğinin de bu açıdan en az 30 milyon lira daha olacağını söyledi. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da 450 bin dekar alanda 14 milyon zeytin ağacı potansiyeliyle Akhisar'ın, Türkiye yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'ini, siyah zeytinin ise yüzde 20'sini gerçekleştirdini belirtti. Akbuğa, "Akhisar teknolojiyi takip eden, iyi tarım uygulamalarını hayata geçiren, bilinçli bir üreticiye sahip. Bunun primle desteklenmesiyle ekonomiye çok yönlü olumlu geri dönüşü olacaktır. Eğer prim desteği bir zeytin danesi ise bu ekonomiye bir zeytin ağacı olarak geri dönecektir" diye konuştu. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise Bakan Pakdemirli'nin "Zeytin Aşığı" olduğuna dikkat çekerek üretecilere hayırlı olmasını diledi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da prim desteğini "Bir adım" olarak nitelendirerek "Cazip hale gelmesi için bu destek en az 1 liraya çıkartılmalı" dedi.

Kaynak: Bültenler