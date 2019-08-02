Haberler» Güncel» Haber

Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi

Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan'da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.

02.08.2019 17:47 Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan'da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.

Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, bugün Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi. Zırhlı araçlar, başkent Taşkent yakınındaki Çirçik poligonunda ilgili birimlere teslim edildi. Özbekistan Savunma Bakanı Yardımcısı Albay Aybek İsmailov ve Savunma Sanayi Devlet Komitesi Daire Başkanı Kahraman Ermatov'un katılımıyla düzenlenen teslim töreninde Ejder Yalçın'ların Özbekistan'ın askeri gücünü artırmaya ve ülkede barışı korumaya katkıda bulunacağı vurgulandı.

Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in Ekim 2017 tarihindeki Türkiye ziyaretinde, Nurol Makina ile Özbek şirketi UzAuto arasında bin adet Ejder Yalçın zırhlısının Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Mutabakatın, 24 adet hazır zırhlının alımı ve 3'üncü ülkelere satışını da kapsadığı açıklanmıştı. - TAŞKENT

Özbekistan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:00   Silopi'de Kur'an kursu öğrencilerine sağlık semineri
19:59   Adıyaman'da orman yangını
19:56   Taşınabilir şarj cihazının patladığı iddiası
19:56   İzmir'de çocuğuna tekme atan baba serbest bırakıldı
19:54   Kanyonda ayağı kırılan kadın için kurtarma çalışması başlatıldı
19:52   Başkentte ormanlık alanda yangın
19:51   Bayram Pazarı, Ziraat Mahallesi'nde kurulacak