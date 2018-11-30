Türk Zırhlısıyla Afrika'da Yeni İhracat Başarısı

30 Kasım 2018 Cuma 15:01



30 Kasım 2018 Cuma 15:01

KARAÇİ/ GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, özgün tasarımı Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ile yakaladığı başarıyı yeni coğrafyalara taşıyor.Nurol Makina, zırhlı araçlarının tanıtımı ve pazarlanması amacıyla yıl boyunca bir dizi ülkedeki testlere ve uluslararası fuarlara katılım gösterdi.Şirketin son durağı ise Pakistan'ın Karaçi kentinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri oldu. Fuara ilk kez katılan Nurol Makina, Ejder Yalçın başta olmak üzere özgün tasarım ürünlerini bölge ülkelerinden yetkililere tanıttı.Ejder Yalçın'ın rekabete girdiği diğer araçlara karşı ortaya koyduğu üstün performansını tanıtım ve pazarlama etkinliğiyle birleştiren Nurol Makina, bunun meyvesini ihracatla alıyor.Türkiye'nin dışında 4 ülke tarafından tercih edilen Ejder Yalçın ile ihracat başarısına bir yenisi eklendi. Ejder Yalçın'ın son kullanıcısı bir Afrika ülkesi oldu. Böylece şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı 5'e çıktı. Daha önce Katar, Senegal, Özbekistan ve Tunus, güvenlik güçlerinin araç envanterini Ejder Yalçın ile güçlendirmeyi tercih etmişti.Bu arada, Nurol Makina, üretildiği günden günümüze kadar toplamda 500'e yakın Ejder Yalçın teslimatı gerçekleştirdi.- Muharebe sahasında kendini kanıtladıEjder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı, koruma seviyesi, mobilite ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle kendi sınıfını yaratma gibi güçlü bir iddiaya sahip.Türkiye'de farklı coğrafi şartlarda, arazi ve şehirlerde başarıyla görev yapan Ejder Yalçın, Sahra Çölü'nden Orta Asya steplerine ve dağlarına kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında gerçekleştirilen testlerden de başarıyla geçti.Araç, envanterde bulunduğu çeşitli ülkelerde, farklı çatışma ortamlarında görev yaparak, muharebe ortamında da kendisini ispatladı.Ejder Yalçın'ın kanıtlanmış muharebe performansı, kullanıcılarının görevlerini güvenli yerine getirmelerini sağlıyor, düşman unsurlarına karşı caydırıcı bir rol oynuyor.Araçlar, ülkelerin tercihlerine göre çeşitli konfigürasyonlarda ve görev yükleriyle üretiliyor.Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik, keşif, taktik füze taşıma/fırlatma, komuta-kontrol, hava savunma, muharebe, personel taşıyıcı, KBRN keşif, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha ve zırhlı ambulans araçları gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.