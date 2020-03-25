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TÜRKAB'dan Can Ataklı'ya dava

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Can Ataklı'nın türbanlı kadın öğretmen hakkındaki sözleri nedeniyle dava açtı.

25.03.2020 10:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:55
TÜRKAB'dan Can Ataklı'ya dava
Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Can Ataklı'nın türbanlı kadın öğretmen hakkındaki sözleri nedeniyle dava açtı.

Türkiye Kardeşlik Birliği Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Bir televizyon kanalında program sunan Can Ataklı'nın TRT EBA TV üzerinden verilen eğitimlerde görev yapan başörtülü öğretmen hakkındaki sözleri nedeniyle dava açacaklarını söyledi.

Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Genel Başkanı Sait Ali Arslan yaptığı açıklamada, "Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde, belli kesimlerin toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret içeren söylemleri milli birlik ve beraberliğimize zarar vermek amacı gütmektedir. Bu bağlamda; halkımız tarafından kabul görmeyen, toplumda adeta yaşamayan, gündemden düşmüş, kendini bilmeyen birileri tarafından başörtülü öğretmenlerimize, kanaat önderlerimize, kültürümüz ve manevi değerlerimize saldıran bu orta çağ zihniyetinin yozlaşmış ve tarihin çöplüğüne atılmış fikirler çerçevesinden hala çıkamadıklarını müşahede etmiş bulunuyoruz. Bu doğrultuda dün itibari ile bir televizyon kanalında program sunan, esasen toplumumuzda bir karşılığı olmadığını düşündüğümüz Can Ataklı adlı şahsın Covid 19 salgınından dolayı Milli eğitim bakanlığımızın geliştirmiş olduğu uzaktan eğitim projesi kapsamında TRT EBA TV üzerinden verilen eğitimlerde görev yapan öğretmenimizin şahsında tüm başörtülü kamu görevlilerine kin ve nefretini kusmuştur. Yapılan bu eylem eleştiri sınırlarını aştığından ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçunu oluşturduğundan Türkiye Kardeşlik Birliği olarak hukuk önünde haklı mücadelemizi vermek adına bugün itibari ile adli işlemleri başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Can Ataklı, Türkiye, Güncel

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