Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

- TürkAkım'da korona gecikmesi

- TürkAkım'da korona gecikmesi TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.

16.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:55
- TürkAkım'da korona gecikmesi
SOFYA - TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi.
Rusya 'daki doğal gazı Türkiye 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa 'ya taşıyacak olan TürkAkım doğal gaz boru hattının Bulgaristan güzergahının inşaatının korona virüs salgını nedeniyle gecikeceği bildirildi. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, projede çalışan yabancı işçilerin aşamalı olarak sürekli karantinaya girmeleri gerektiğini hatırlatarak, bu yüzden çalışmalarda gecikme yaşanabileceğini söyledi. Doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları helikopterle yerinde inceleyen Borisov, işçiler karantinaya alınmasına rağmen inşaatın sürdüğünü kaydetti. Şimdiye kadar 300 kilometrelik boru getirildiğini ifade eden Borisov, her gün yeni boruların da tren ve kamyonlarla ülkeye getirildiğini açıkladı. Bulgaristan, TürkAkım'ın Türkiye sınırından Sırbistan sınırına kadar kendi topraklarında olan güzergahı inşa etmesi gerekiyor. - TürkAkım’da korona gecikmesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var Haberler
G.Saray Balotelli ile anlaştı! Yıldız golcünün tek bir şartı var
İşletmeci, tutuklandıktan sonra da İmamoğlu’na seslendi: Bu ateş sizi de yakacak Haberler
İşletmeci, tutuklandıktan sonra da İmamoğlu'na seslendi: Bu ateş sizi de yakacak
Haberler ›› Güncel ››- TürkAkım'da korona gecikmesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:36: Aç kalan domuzlar şehre indi - Haber 18:35: Görev başında kalp krizi geçiren doktor, hayatını kaybetti - Haber 18:34: AVCILAR'DA METROBÜS KAZASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 2 - Haber 18:33: Şehidin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı, sözleri ders verdi - Haber 18:33: Bir köy karantina altına alındı - Haber 17:38: Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber