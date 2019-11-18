Haberler » Güncel » TürkAkım'da sona gelindi - Haber

TürkAkım'da sona gelindi

TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı.

18.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:20TürkAkım'da sona gelindi
TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor" dedi.
Taksim Metrosu'nda Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy'ın anlatıldığı 'Fotoğraflarla Kıyıköy' sergisinin açılışını yapan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendirdi. Esen, "Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız" dedi.
"BÜTÜN PARÇALAR BİRBİRİNE BAĞLANMIŞ DURUMDA VE DOĞALGAZ VERMEYE HAZIR SAYILIRIZ"
TürkAkım Doğal Boru Hattı Projesi'nde gelinen noktayı değerlendiren Aslı Esen, "TürkAkım, Rusya'dan Türkiye'ye gelen doğalgaz boru hattı. Daha çok denizde yani Karadeniz altından ilerleyen bir hat. Yaklaşık 935 kilometrelik 2 hattan oluşuyor. Rusya'da Anapa kıyısından başlayıp Türkiye'de Kıyıköy'de karaya çıkıyor. Yaklaşık 50 yıllık proje ömrüyle buradan hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya doğalgaz sağlayacak. Şu anda projeyi büyük oranda bitirdik. Rusya kıyısındaki tesis yüzde 100 tamamlandı, deniz hatları yüzde 100 tamamlandı. Artık Kıyıköy'deki alım adını verdiğimiz tesis de bitmek üzere. Bütün parçalar birbirine bağlanmış durumda ve aslında doğalgaz vermeye hazır sayılırız. Yılsonu itibariyle akışın başlaması ön görülüyor. Bu da projenin sonuna gelmiş olduğumuzun anlamına geliyor. Bunun için de heyecanlıyız" dedi.
(İHA)

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
00:04 ABD'nin kararının ardından İsrailli eski bakandan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ilhak çağrısı
00:02 Katarlı yatırımcıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:16:49