Türkakım'da Tarihi Gün

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TürkAkım projesinin deniz bölümünün tamamlanması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada Türkiye Rusya ilişkilerinin önemine değinerek, "Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik" dedi.TürkAkım projesinin deniz bölümünün tamamlanması töreni İstanbul'da düzenledi. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji bakanı Fatih Dönmez, Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.Törende kürsüye birlikte çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, katılımcılara hitap etti."TürkAkım projesi 2019 yılındaki testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak"2014 yılında ilk adımı atılan ve 2016 yılında somut bir çerçeve kazanan TürkAkım projesinin artık son aşamaya geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TürkAkım Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji jeopolitiği bakımından tarihi nitelikte bir proje. Rusya kara kesimi, Rusya deniz kesimi ve Türkiye kara kesimi olarak üç bölümden teşekkül eden TürkAkım projesi inşallah 2019 yılındaki testlerin ardından faaliyete geçmeye hazır olacak. TürkAkım'ın bugün tamamlanan deniz kesimi ise Karadeniz tabanından ilerleyen 930 kilometre uzunluğunda iki boru hattı iki kilometreyi aşan derinliğe döşendi. Kıyıköy'deki alım terminali inşaatı hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı."Buradan gelecek doğal gazın yarısın Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz"Yılda 31.5 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak projenin sadece Türkiye için değil bölge ülkeleri açısından da önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Buradan gelecek doğal gazın en az yarısını Avrupa'ya aktarmayı planlıyoruz. Ülkemiz içinde İstanbul Bursa Kocaeli İzmir gibi kritik üretim ve ihracat merkezlerimiz yeni bir tedarik hattına kavuşacak. Böylece Türkiye transit risklere maruz kalmadan doğal gaz taleplerini karşılayabilecektir. Rus dostlarımızla birlikte teknik açından zorlu bir projeyi yüksek güvenilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik standartları ile hayata geçirerek daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu."Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik"Küresel enerji piyasalarında doğal gazın öneminin de giderek arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Burada önemli olan enerji projelerinin ekonomik olarak hayata geçirilebilir olması. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğal gazı nereden temin edecekleri ile ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır. Devletlerin egemenlik haklarını ihlal ederek kendi vatandaşlarına hizmet vermelerinin önüne geçecek baskıların kimseye faydası olmayacaktır. Bizim için Rusya federasyon uzun vadeli işbirliği yapabileceğimiz güvenilir bir dost ve bu projedeki gibi önemli bir doğal gaz tedarikçisidir. Türkiye Rusya'dan 1987 yılından bu yana toplam 387 milyar metreküp doğal gaz alımı gerçekleştirmişti. Bu önemli bir rakamdır. Aynı zamanda bu tablo enerji alanındaki ilişkilerimizin her türlü sınamayı geçmiş bulunduğunun işaretidir. Uzun yıllar neticesinde perçinlenen Türk Rus dostluğu her iki tarafın menfaatine sonuçlara vesile olmaktadır. Biz Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin dayatmalarına göre belirlemedik. Daima Rusya ile uzun vadeli işbirlikleri kurmanın çabası içinde olduk. Hem bölgemizde hem küresel alanda hakkın, adaletin, barışın, istikrarın temini için Rus dostlarımızla birlikte çaba gösterdik. Bu ortak duruşumuzun özellikle Suriye'deki çatışmalardan kaynaklanan insani krizin hafifletilmesinde önemli katkılarını gördük" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya'nın Akkuyu nükleer santral projesini de birlikte gerçekleştireceğini hatırlatarak Rusya ile ticaret hacmini 100 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istediklerini kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşabileceklerini vurguladı.TürkAkım projesinin Türkiye-Rusya işbirliği seviyesinin güzel bir örneği olduğunu söyleyen Putin, "TürkAkım doğal gaz boru hattı projesi ile ilgili anlaşma burada 2016 tarihinde imzalanmıştı. Sayın Erdoğan isminin TürkAkım olmasını istemişti. Sadece iki sene sonra hızlı bir süre zarfında projenin en zor kısmı tamamlanmıştır. Hakikaten çok büyük bir emek ve çalışma var. TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin deniz kısmı bugün tamamlanıyor" diye konuştu."Türkiye önemli bir doğal gaz merkezi haline gelecek"Doğal gaz çıkarılması ve sevkıyatının ileri teknoloji gerektiren bir iş olduğunu belirten Putin, "Doğal gaz Türkiye üzerinden doğal gazı Avrupa'ya taşıyacaktır. Bu da Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye'nin konumuna da olumlu bir etkili olacaktı. Kara kısmının deniz kısmında olduğu gibi hızla ilerleyecektir. Bu projenin toplamı 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu teknolojiyi, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Türkiye ile enerji alanında işbirliğini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya'nın doğal gaz sevkıyatı açısından sağlam bir tedarikçi haline geldiğini vurgulayan Putin, bu projeyle Avrupa'nın enerji güvenliğine önemli bir katkı sağlanacağını kaydetti."Böyle siyasi irade ve cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel olarak teşekkür eden Putin, "Kendisinin gösterdiği siyasi irade ve cesareti için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade ve cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.Konuşmalarının ardından iki lider kürsüye çıkarak, projenin son borusunun kaynak yapılması ve denize indirilmesi talimatını verdi. - İSTANBUL