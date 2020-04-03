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TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ileten TürkAkım boru hattı aracılığıyla Avrupa'ya bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 321 milyon metreküp gaz taşındı.

03.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ocak'ta açılışı yapılan TürkAkım'ın Avrupa 'ya giden hattından Bulgaristan'a Mart'ta 428 milyon metreküp gaz iletildi. İlk doğal gaz akışının sağlandığı Ocak ayında Avrupa'ya yaklaşık 506 milyon metreküp, Şubat'ta ise yaklaşık 387 milyon metreküp doğal gaz iletildi. Böylece, yılın ilk çeyreğinde TürkAkım'dan Avrupa'ya taşınan doğal gaz miktarı 1 milyar 321 milyon metreküp oldu.

HER BİRİM METREKÜP İÇİN GEÇİŞ ÜCRETİ ALINIYOR

Uluslararası anlaşmalar gereğince, Türkiye üzerinden taşınan her birim metreküp gaz için devlet tarafından belirli bir geçiş ücreti tahsil ediliyor. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy 'e uzanan 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı ile 142 ve 70 kilometre uzunluğunda iki ayrı kara hattından oluşan TürkAkım, 30 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirilmişti.

TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı

TÜRKAKIM'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz taşınıyor.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Gazprom Export'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Kıyıköy'den Bulgaristan'a kadar uzanan 142 kilometre 48 inçlik boru hattı yapıldı.

Proje kapsamında hisselerinin tamamı Gazprom'a ait Güney Akım şirketi tarafından ise Kıyıköy Gaz Alım Terminali inşa edilmişti.

Ayrıca, BOTAŞ tarafından Kıyıköy'de bulunan alım terminalinden Tekirdağ'daki milli şebekeye bağlanan 70 kilometrelik 48 inç hat da proje kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar arasında bulunuyor.

TürkAkım’dan Avrupa’ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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