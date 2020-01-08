Haberler » Güncel » TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı - Haber

TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni dolayısıyla 7 bin 200 polis görev yapıyor.

08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:10 TürkAkım doğal gaz boru hattı açılış töreni için geniş güvenlik önlemi alındı
'nın doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden 'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni dolayısıyla 7 bin 200 polis görev yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov'un katılacağı açılış tören için geniş güvenlik önlemleri aldı.
Tören öncesi ve süresince yabancı devlet büyüklerinin konakladığı oteller, geçecekleri güzergah ve kongrenin yapılacağı merkezde 300'ü özel harekat, 30'u bomba inceleme ve imha uzmanı olmak üzere 7 bin 200 emniyet personeli görev yapıyor.
Ayrıca polis ekiplerine, 3 polis helikopteri, 4 deniz botu, 4 özel eğitimli köpek ve 30 zırhlı araç da destek veriyor.
Öte yandan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün uzman ekiplerinin de çeşitli noktalarda sivil olarak güvenlik önlemi aldığı, şüpheli görülen şahıslar üzerinde profilleme ve risk analizi çalışmaları yaptığı öğrenildi.

Türkiye, Avrupa, Polis, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:24   İran'da düşen uçağın iki kara kutusu da bulundu - Haber
14:24   Mut'ta ziraat kursunu tamamlayanlar sertifikalarını aldı - Haber
14:24   Sinop'ta şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu - Haber
14:24   Şanlıurfa'da gazetecilerin fotoğrafları sergilendi - Haber
14:24   Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak - Haber
11:22   İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
11:04   Odun toplarken renkli taşı gören genç, bilim adamlarına taşın fotoğrafını attı - Haber
10:51   'Robin Hood' bu kez Üsküdar'da ortaya çıktı - Haber
08:20   Camide telefonunu şarj eden kadın karşılığında para bıraktı - Haber
00:15   İlk Türk askeri birlikleri Libya'ya ulaştı! TSK, radar ve hava savunma sistemi de gönderdi - Haber
8.01.2020 14:24:34