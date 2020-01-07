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TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

-TürkAkım projesinin görüntüleri (Arşiv) TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyorRusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.

07.01.2020 11:11 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:18
-TürkAkım projesinin görüntüleri (Arşiv) TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor
'nın doğal gazını 'ye ve Türkiye üzerinden 'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın 'da düzenlecek törenle gerçekleştirilecek.
Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.
Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.
Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.
Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.
TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Rusya, Güncel

Kaynak: AA


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