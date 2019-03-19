Türkakım'ın "Açık Deniz - Kara Çıkışı Bağlantıları" Tamamlandı

Kaynak: DHA

– Rusya üzerinden Türkiye'ye ve devamında komşu ülkeler ile Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya ulaştırılması planlanan TürkAkım boru hattı sisteminin, açık deniz kesimiyle kıyı geçişi kesimlerini birbirine birleştiren nihai bağlantılar tamamlandı.Teknik adıyla "su üstü kaynaklama" olarak bilinen işlem, kıyı geçişi ve açık deniz kesimindeki boru hatlarının deniz tabanından su yüzeyine çıkarılarak birbirlerine birleştirilmesi anlamına geliyor. Bu işlem için 409 ton ağırlığındaki boru kesiti su yüzeyine çıkarıldı. Bağlantının yapıldığı kaynaklama noktaları incelendikten sonra, boru hattı deniz tabanına indirilerek 32 metre derinliğe yerleştirildi. Geçen Ocak-Şubat aylarında Rusya sularında her iki hatta uygulanan bu işlem, Mart ayında da Türkiye kıyısı yakınında tamamlandı.Derin sulardaki inşaatı dünyanın en büyük inşaat gemisi Pioneering Spirit, sığ sulardaki inşaatı ise Lorelay gerçekleştirdi.Su Üstü Kaynaklama işleminin tamamlanmasıyla, Rusya'nın Anapa kentinde yer alan kara çıkışı tesisi ile Türkiye'nin Trakya kıyısındaki Kıyıköy'de yer alan Alım Terminali fiilen birbirine bağlanmış oldu.Doğalgazın Karadeniz boyunca ilerlemesini sağlayan basıncı yaratacak Russkaya Kompresör İstasyonu ile TürkAkım boru hattı sisteminin Anapa'daki kara tesisi tamamlanarak hazır durumda bekliyor.Önümüzdeki aylarda Kıyıköy'deki Alım Terminali'nin de tamamlanmasıyla TürkAkım işletime girmeye hazır hale gelecek. TürkAkım'dan doğalgaz akışının 2019 yılı sonuna dek başlaması planlanıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul