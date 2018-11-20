Türkakım'ın Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni Erdoğan ve Putin'in Katılımıyla Yapıldı

Deniz etabı tamamlanan TürkAkım projesi için İstanbul
'da tören düzenlendi. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan törende yaptığı konuşmada "2014'te ilk adımını attığımız 2016'da somut çerçeve kazandırdığımız bu tarihi projenin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. TürkAkım Rus dostlarımızla hem ikili ilişkiler açısından tarihi bir projedir" dedi.
Boru hattının karaya çıktığı Kıyıköy
'de santralin inşaatının devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, TürkAkım'ın 2019 testleri sonrasında faaliyete hazır olacağını söyledi. Erdoğan, hattan gelen doğalgazın yarısının Avrupa
'ya iletilmesinin planlandığını aktardı. Erdoğan " Bursa
, Kocaeli
, İzmir
, İstanbul gibi yeni tedarik bölgeleri oluşacaktır. Türkiye
transit risklere maruz kalmadan hem kendisinin hem de Avrupa'nın doğal gaz taleplerini karşılayacağız" ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de, projeye TürkAkım adını Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın verdiğini hatırlattı. Erdoğan'a cesaretinden dolayı teşekkür eden Putin "Sayın Erdoğan'ın bahsettiği 100 milyar dolarlık ticarete ulaşma hedefine imza atacağız" dedi. Rusya ve Türkiye'nin enerji alanındaki işbirliğinin uzun yıllara dayandığını belirten Putin, Türk Akım'ın 2019'a kadar tamamlanacağına olan inancını dile getirdi.
TürkAkım Projesi'nin önemine değinen Putin, şöyle konuştu: "TürkAkım, Türkiye'yi önemli bir doğal gaz merkezi haline getirecek ve Türkiye Cumhuriyeti
'nin konumuna da olumlu etki yapacaktır. İki ülke arasında güven olmadan böyle bir projeyi (TürkAkım) gerçekleştirmek mümkün değil. Sayın Erdoğan'a derin, içten şükranlarımı sunmak istiyorum, gösterdiği siyasi irade, cesareti için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyoruz ki bu projenin tamamı, 2019 yılına kadar tamamlanacaktır. En çevre dostu, en ileri teknolojiyi kullanıyoruz. Artan rekabet koşullarında böyle siyasi irade, cesaret olmadan böyle bir proje gerçekleştirmek mümkün olmaz."
Konuşmaların ardından, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla indirildi.
Recep Tayyip Erdoğan,Rusya Federasyonu,İstanbul,Vladimir Putin