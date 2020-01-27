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TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi

Rus enerji şirketi Gazprom, TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini bildirdi.

27.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:56TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküp gaz sevk edildi
Rus enerji şirketi , TürkAkım boru hattı üzerinden ilk 1 milyar metreküp doğal gazın sevk edildiğini bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamada, ay başında faaliyete geçen TürkAkım üzerinden ilk 1 milyar metreküplük doğal gazın yüzde 54'ü 'ye, yüzde 46'sı ise Bulgaristan-Türkiye sınırına gönderildi.
Rus gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderen TürkAkım'ın açılışı 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti.

Türkiye, Gazprom, Ekonomi

Kaynak: AA

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