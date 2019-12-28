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Türkan bebek, Ergene'de anıldı

Bulgaristan'da uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında annesinin kucağında henüz 17 aylıkken katledilen Türkan bebek, ölümünün 35. yılında Ergene ilçesinde adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

28.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:43 Türkan bebek, Ergene'de anıldı
'da uygulanan zorunlu asimilasyon girişimi sırasında annesinin kucağında henüz 17 aylıkken katledilen Türkan bebek, ölümünün 35. yılında Ergene ilçesinde adını taşıyan parkta düzenlenen törenle anıldı.

Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Türkan Parkı içerisindeki Türkan Bebek Anıtı önünde düzenlenen anma programına CHP Tekirdağ milletvekilleri Candan Yüceer ve İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Cem Karaca, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkan bebeğin katledildiği yer olan Bulgaristan Kırcaali'ya bağlı Kızılağaç Belediyesi Çakırlı Ortaokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında ilk konuşmayı Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay yaptı. Tuncay 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı düzenlenen protesto yürüyüşü sırasına annesinin kucağında vurularak öldürülen 17 aylık Türkan Bebeği anmak için düzenlenen törene katılan ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de Ergene'nin başta Balkanlar olmak üzere Anadolu'nun çeşitli illerinden gelenlerce oluşan bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade ederek, "Türkan bebeği anmak için Bulgaristan'da düzenlenen törenlere de katıldık. 2 yıl önce açılışını yaptığımız bu parka Türkan bebeğimizin adını verdik" dedi.

Konuşmaların ardından Bulgaristan Kırcaali'ya bağlı Kızılağaç Belediyesi Çakırlı Ortaokulu öğrencileri Türkan Bebek için hazırladıkları şiiri okudular.

Anma Töreni protokol üyeleri tarafından yapılan konuşmaların ardından Türkan Bebek heykeline karanfil bırakılması ile son buldu. - TEKİRDAĞ

Bulgaristan, Bebek, Güncel

Kaynak: İHA

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