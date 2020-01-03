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Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, bağlama ustası Menaf Koçak, yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti.

03.01.2020 08:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:08 Türkan'ın bağlama hayali gerçek oldu

VAN'ın ilçesinde, bağlama ustası Menaf , yürüme engelli Türkan Baydar'ın (45) bağlama çalmak istediğini öğrenince harekete geçti. Koçak 1 yılda yaptığı bağlamayı Baydar'a hediye etti, kendisine bağlama çalmayı da öğreteceğini söyledi. 

Mahallesi'ndeki evinde kardeşi, kardeşinin eşi ve 4 yeğeniyle oturan Türkan Baydar, 1 yıl önce ilçede engelliler için düzenlenen programa katıldı. Burada bağlama çalmak istediğini söyledi. Bu isteği öğrenen 36 yıllık bağlama ustası ve atölye sahibi Menef Koçak, Baydar'ın hayalini yerine getirmeye karar verdi. Koçak, yaklaşık 1 yılda atölyesinde bağlama yaptı. Bu bağlamayı Türkan Baydar'a evine giderek hediye etti. Koçak, Baydar'ın sözlerinden çok etkilendiğini belirterek, "Türkan çok sevindi, ben de duygulandım. Nasip olursa bağlama çalmayı da öğreteceğim" dedi.

Doğuştan yürüme engelli olan Türkan Baydar da unutamayacağı bir hediye aldığını belirterek, Menaf Koçak'a teşekkür etti. Baydar, bağlamaya çalmayı en kısa zamanda öğreneceğini belirtti.



Yeşilova, Erciş, Koçak, Güncel

Kaynak: DHA

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