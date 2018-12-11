Türkan Saylan'ın Adı Odunpazarı'nda Yaşayacak

Odunpazarı Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özellikle kız çocuklarının okuması için önemli çalışmalara imza atan, cüzam hastalığı ile ilgili uluslararası alanda çalışmalar yaparak ödüller alan Prof. Dr Türkan Saylan'ın adını yaşatmaya devam ediyor. Vadişehir'de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı ve Heykeltraş Uğur Çalışkan tarafından yapılan Türkan Saylan Anıtı'nın açılışını yapan Odunpazarı Belediyesi, yine Vadişehir'de bulunan Halk Merkezi'ne de Prof. Dr. Türkan Saylan adını verdi.

Gerçekleştirilen açılış ve ad verme törenine CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan,CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye Usluer, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Türkan Saylan anıtını yapan heykeltraş Uğur Çalışkan ile çok sayıda Eskişehirli katıldı.

AKMEN'DEN KAZIM KURT'A TEŞEKKÜR

Törenin açılış konuşmasını ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen yaptı. Türkan Saylanın adının yaşatılmasının kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyleyen Akmen, "Böyle bir titiz çalışma ile Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adını yaşattığı için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür ederim" dedi.

KAZIM KURT: TÜRKİYE'NİN BAŞÖĞRETMENİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, AMA KADINLARIMIZIN BAŞÖĞRETMENİ DE TÜRKAN SAYLAN

Açılış ve isim verme töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak yaptıkları bütün hizmetlerde ilgili sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde olmayı temel ilke edindiklerini söyledi. Bu hizmette de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)ile işbirliği içinde olduklarını ifade eden Başkan Kurt, " ÇYDD'nin değerli Başkanı Sevgi Akmen ve yönetim kurulu üyeleri beni ziyaret ettiği zaman böyle bir parka ya da esere Türkan Saylan Adının verilip verilmeyeceği gündeme geldi. Türkan Saylan'ın adına Türkiye'de itiraz edecek bir demokratın olmayacağını ve o nedenle bu teklifi derhal kabul edeceğimizi beyan ettim. Belediye Meclisi üyelerimiz oy birliği ile bu parka ve halk merkezine Türkan Saylan adının verilmesini kabul etti. Ben bütün belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Eskişehir'de vefa olmalıdır. Türkiye'nin başöğretmeni Mustafa Kemal Atatürk, ama kadınlarımızın başöğretmeni de Türkan Saylan diye düşünüyorum. Vermiş olduğu mücadele Türkan Saylan'ın bilim insanı olması yanında bir direniş kadını olduğunu, Türkiye'nin aydınlanmasına katkı koyan büyük bir direnişçi olduğunu kabul etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Kendisine yapılan işkenceler, baskılar onu yıldıramadı. Son nefesine kadar bu mücadeleyi sürdürdü. Biz de ona olan saygımızı göstermek için bu adımı attık. Umarım, bu anıt gerçekten Türkan Saylan felsefesini yansıtan bir anıt olarak kabul edilir ve Türk Sanat Tarihine geçer, Uğur Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Bu katılımcı mantığı anıtı yaparken de gösterdi ve anıtı bölgenin çocukları ile beraber yaptı. O nedenle çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Türkan Saylan'ın yetiştirdiği binlerce öğrencinin buralara etkisi olacaktır, rüzgarı esecektir. Eskişehir'e karşı onların göstereceği ilgiyi merak ile bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Heykeltraş Uğur Çalışkan, CHP Parti Meclis Üyesi Prof. Dr. Gaye USluer,CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakır Özer, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de törende konuşma yapan diğer isimler oldu.