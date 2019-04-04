04 Nisan 2019, 10:01
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Türkan Şoray'dan Kadir İnanır Hakkında Şoke Eden Açıklama: Kadir Çok Kibirli

Türk sinemasının Sultan lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray'ın, rol arkadaşı Kadi İnanır hakkındaki açıklaması şaşırttı. Şoray, "Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi? Neyse şaka yaptım, şaka." dedi.

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, kendisi için açılan bir resim sergisinde samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, birçok filmde rol aldığı uta isim Kadir İnanır hakkında konuştu.

"BEN BU SEVGİYLE 100 YIL DAHA YAŞARIM"

Öğrencilerin açtığı 'Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray' sergisini çok beğendi. Gördüğü büyük ilgi karşısında "Ben bu sevgiyle 100 yıl daha yaşarım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

OYNAMAKTAN EN KEYİF ALDIĞI İSİM KADİR İNANIR

Türkan Şoray 50 yıllık sinema kariyerinde oynamaktan en çok keyif aldığı kişinin Kadir İnanır olduğunu açıkladı.

"KADİR ÇOK KİBİRLİ"

Posta'nın haberine göre, Türkan Şoray, "Ben yıllar içinde onun ismini hep söylüyorum. Ama o adımı hiç anmıyor. Bu yüzden biraz küsüm. Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi? Neyse şaka yaptım, şaka" dedi.

KENDİSİNİ STAR OLARAK GÖRMÜYOR

Türkan Şoray kendisini star olarak görmediğini ve güzel bulmadığını da söyledi.

Kadir İnanır, Türkan Şoray, Magazin



YORUMLAR (10)
LAZ ZİYAAAAAA: bananeeee laaaa
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ASABİ: MEMLEKETE SÜRÜYÜ ELDE TUTMAK İÇİN KOYDUKLARI ÇOBANLIK SİSTEMİYLE BÜTÜN İPLERİ ELLERİNE GEÇİRDİLER UNUTMASINLARKİ HİÇ BİR MEVKİ KALICI DEĞİLDİR BİR GÜN GELİR KOYUNLAR ÇOBANLARINDAN MEMNUN KALMAYINCA SEÇİM ZAMANI KARŞI KÖYÜN ÇOBANINI SEÇİP BÜTÜN BU ÇOBANLIK SİSTEMİNİN İMKANLARINI KARŞI KÖYÜN ÇOBANINA VEREBİLİRLER
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ADANA: Şok dediğiniz haber bumu, başlık atarken hiç düşünmüyorsunuz
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VANLİ : ben usta kadir inanira hayranim sevilen bir insan
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TEK TEK)))): sultanım takma kafana kadir beyi....sen bak keyfine kendini bizde takmıyoruz zira)))))
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