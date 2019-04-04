Türkan Şoray'dan Kadir İnanır Hakkında Şoke Eden Açıklama: Kadir Çok Kibirli

Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray, kendisi için açılan bir resim sergisinde samimi açıklamalarda bulundu. Şoray, birçok filmde rol aldığı uta isim Kadir İnanır hakkında konuştu.

"BEN BU SEVGİYLE 100 YIL DAHA YAŞARIM"

Öğrencilerin açtığı 'Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray' sergisini çok beğendi. Gördüğü büyük ilgi karşısında "Ben bu sevgiyle 100 yıl daha yaşarım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

OYNAMAKTAN EN KEYİF ALDIĞI İSİM KADİR İNANIR

Türkan Şoray 50 yıllık sinema kariyerinde oynamaktan en çok keyif aldığı kişinin Kadir İnanır olduğunu açıkladı.

"KADİR ÇOK KİBİRLİ"

Posta'nın haberine göre, Türkan Şoray, "Ben yıllar içinde onun ismini hep söylüyorum. Ama o adımı hiç anmıyor. Bu yüzden biraz küsüm. Kadir çok kibirli, sizce de öyle değil mi? Neyse şaka yaptım, şaka" dedi.

KENDİSİNİ STAR OLARAK GÖRMÜYOR

Türkan Şoray kendisini star olarak görmediğini ve güzel bulmadığını da söyledi.