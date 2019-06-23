23.06.2019 18:04
Haberler » Güncel » Haber

TÜRKAN ŞORAY İLE SİBEL CAN 15 DAKİKA KALA OY KULLANDI

TÜRKAN ŞORAY İLE SİBEL CAN 15 DAKİKA KALA OY KULLANDI

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHATürkan Şoray ile Sibel Can, oy verme işleminin sona ermesine 15 dakika kala oy kullandı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Türkan Şoray ile Sibel Can , oy verme işleminin sona ermesine 15 dakika kala oy kullandı.
Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal 'la Acarkent'teki TED Koleji'nde oy kullandı. Türkan Şoray, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

SİBEL CAN DA AYNI OKULDA KULLANDI
Öte yandan, Sibel Can, oğlu Engin Can Ural ile birlikte aynı okulda oy kullandı. Sibel Can oy kullanmaya gelirken karşılaştığı Türkan Şoray ile selamlaştı.

Görüntü Dökümü:
----------------
-Türkan Şoray ile Sibel Can'ın gelişleri
-Oy kullanmaları
-Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeleri
Detaylar



Kaynak: DHA
Türkan Şoray , Sibel Can , Güncel

Son Dakika Haberleri
18:31 İzmir merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonu
18:30 İstanbul Boğazı'nda yabancıların özel yat keyfi
18:29 İSTANBUL- MALTEPE İLÇE SEÇİM KURULU'NA OYLAR GETİRİLİYOR
18:27 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bahçelievler ilçesinde son durum!
18:26 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Bayrampaşa ilçesinde son durum!
18:26 Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları sürüyor
18:26 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde Şişli ilçesinde son durum!