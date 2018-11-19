Türkan Şoray'ın Baraj Filmi Dizi Oluyor! Peki Başrol Oyuncuları Kimler?

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray'ın Tarık Akan ile birlikte başrolü paylaştığı bir döneme damga vurmuş Baraj filmi yeniden çekilerek dizi olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrolde yer alması düşünülen Kaan Urgancıoğlu ve Hatice Şendil'e teklif götürüldü.

"ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BİTMİŞ OLACAK"

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve yapımcı Fatih Aksoy dizi için kolları sıvadı. Fatih Aksoy bu haberi geçtiğimiz günlerde şöyle duyurmuştu: "Yeni filmle ilgili konuştuk. Türkan Hanım'ın oynadığı, onunla ün kazanmış bir filmi Yağmur'la birlikte üreteceğiz. Şu an senaryosunu yazdırıyoruz. Önümüzdeki sezon bitmiş olacak."

BAŞROL İSİMLERİ BELLİ OLDU

Yapımcılığını Yağmur Ünal ve Fatih Aksoy'un yapacağı filmde Türkan Şoray, eğer iki yapımcı kendisini oynatırsa tekrar kamera karşısına geçebileceğini belirtmişti. Ancak Türkan Şoray'ın Baraj filminden uyarlanacak olan dizide başrol için Kaan Urgancıoğlu ve Hatice Şendil'e teklif götürüldü.

Htice Şendil - Kaan Urgancıoğlu

BARAJ FİLMİNİN KONUSU NEYDİ?

Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1977 tarihli filmin başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan yer alıyor. Filmde, bir barajın yapımında ustabaşı olan Nazım'ın, genelevde çalışan Aysel ile olan aşkları anlatılıyor. Gönül Postası aracılığı ile mektuplaşmaya başlayan ikili zaman içerisinde birbirlerine aşk duymaya başlarlar...