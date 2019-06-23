23.06.2019 17:26
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TÜRKAN ŞORAY OY KULLANDI
Kaynak: DHA
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Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu
Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı
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