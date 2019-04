Türkan Şoray Sevenleriyle Bir Araya Geldi

Kaynak: AA

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, "Kadıköy Eğitim Atölyeleri Gençlik Buluşmaları" kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, merkezin öğrencileri tarafından hazırlanan "Gönüllerden Tuvallere Türkan Şoray" başlıklı sergi de Şoray'ın katılımıyla sanatseverlerle buluştu.Yoğun ilginin yaşandığı programda kısa bir konuşma yapan usta oyuncu, duygusal anlar yaşadı, gözyaşlarını tutamadı.Sergiyi çok beğendiğini dile getiren Şoray, "Bütün kursiyerlerin sanatkar ellerinden öpüyorum. Her eser gerçekten kalpten yapılmış. Bugün gerçekten meslek hayatım boyunca unutmayacağım bir gün yaşıyorum. Sizler ölene kadar kalbimdesiniz." dedi."Dünya Otizm Farkındalık Günü"ne de atıfta bulunan ünlü sanatçı, "Otizmliler her zaman bizimle, her zaman onları kucaklamalıyız. Farkındalığımız her zaman devam etmeli." ifadelerini kullandı.Rol aldığı bazı filmlerden kesitlerin de tiyatro performansı olarak sahnelendiği programda Türkan Şoray, Yeşilçam filmlerinin hala yaşıyor olmasının seyircilerin kendilerine gösterdiği vefadan dolayı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:"Yıllar önce yaptığımız bu filmleri hala kalplerinizde tutuyorsunuz. Bu o kadar değerli ki, bizim insanımızın vefa duygusu, sevgisi gerçekten bambaşka. Ben filmlerde oynarken kameranın sesi benim için büyülü bir sesti. O kamera çalıştığı anda uçurumdan da, denizin ortasına da atlardım. Son yıllarda filmler dijital kameralarla çekildiği için ses yok. Gerçekten o dönem kamera sizi bambaşka bir boyuta taşıyordu. İşte o kameranın sesi benim için seyircilerdi. Ben o an ağlıyorsam, biliyordum ki o ses çalıştığı zaman milyonlarca insanla o acıyı paylaşıyorum duygusunu hissediyordum."Şoray, ayrıca bugüne kadar oynadığı filmlerde en çok Kadir İnanır'la birlikte rol almaktan keyif duyduğunu sözlerine ekledi.