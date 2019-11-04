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Türkan Şoray Yeşilçam dostunu yalnız bırakmadı

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu olan "On Küçük Zenci'yi izledi.

04.11.2019 17:04Türkan Şoray Yeşilçam dostunu yalnız bırakmadı

Oyunu büyük bir ilgiyle ve keyifle takip eden Şoray oyun sonrası kuliste de Hun'u ziyaret etti. Ediz Hun ise tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu bir kez daha dile getirirken Şoray'ın kendisini izlemeye gelmesinin de bu mutluluğu iki kat daha arttırdığını belirtti.

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından olan "On Küçük Zenci" oyununda Yeşilçam'ın efsane ismi Ediz Hun ile birlikte Ali İl, Pelin Turancı, Fatih Gülnar, Hakan Akın, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Cengiz Eşiyok, Ilgın Angın ve Ozan Altuntaş rol alıyor.


Ediz Hun, Güncel

Kaynak: Bültenler

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