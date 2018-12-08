08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47



08 Aralık 2018 Cumartesi 12:47

Türkari sanatını evinde yaşatmaya çalışıyorYabancıların minyatür dediği türkari sanatıyla tarihi hadiseleri resmeden Özgen: "Küçük boy bir resim 4 ay sürüyor. Bir resimle 1 yıl uğraştığım oluyor""Günde 12 saat çalıştığım zaman çalışmamış sayıyorum. Rekorum 27 saat"BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 71 yaşındaki Bülent Özgen, türkari sanatını evinde yaşatmaya çalışıyor. 2 yıldır İznik'te yaşayan Bülent Özgen, evinin odasında türkari sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bu zamana kadar yüzden fazla resim yapan Özgen, genellikle geçmişteki önemli kişilerin hayat hikayelerini konu alıyor. Bir türkari resim 4 ila 12 ay arasında uğraştığını ifade eden Özgen, 27 saat aralıksız çalıştığını söyledi.Türkari tarzı resimler yaptığını ifade eden Özgen, "Bu zamana kadar yüzün üzerinde resim yaptım. Genellikle Türk tarihinin çok az yapılan ya da hiç yapılmayan kahramanları ve olayları var. Genellikle onları ele alıyorum. Bizim ressamlarımız, şairlerimiz bazı tarihi adamları es geçmişler. Tarihin üstündeki tozları ayıklayıp onları buluyorum. Hayat hikayelerini, türkariyle, yabancıların minyatür dediği tarzla yapıyorum. Türkari, Türk tarzı resimdir" dedi."Günde 12 saat çalıştığım zaman çalışmamış oluyorum"Yetiştirecek kişi bulamadığını anlatan Özgen, "İznik'e yerleştim. Resimleri evde yapıyorum. Nuh'un gemisini yapmıştım. Bu resim satıldı. 80'inci yılı yaptım. Resimde Kıbrıs çıkartması, Bosna savaşı, TBMM var. Afganistan'a giden Türk askerini yaptım. Bunları hep hatırlayalım. Resimleri müşteri çıkarsa satıyorum. Çok yüksek fiyat söylüyorum, almasınlar diye. Küçük boy bir resim 4 ay sürüyor. Bir resimle 1 yıl uğraştığım oluyor. Günde 12 saat çalıştığım zaman çalışmamış oluyorum. Rekorum 27 saat. Şimdi Cezayirli Hasan Paşa'ya kafayı taktım. Sanki bizim evde yaşıyor" diye konuştu.