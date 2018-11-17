Türkav Hatay'da Üyeleri ile Buluştu

Türkiye
Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV), Hatay
'da üyeleriyle buluştu. Antakya
ilçesinde bir restoranda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Burada bir konuşma yapan TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz
, TÜRKAV'ın ülkücü memurun aklının ve gönlünün yaşadığı ve yaşatıldığı yer olduğunu söyledi.
TÜRKAV'ın Çukurova
bölgesinde ve Hatay'da diri ve bir hedefe doğru kilitlenmiş durumda olduğunu dile getiren Korkmaz, şunları söyledi:
"Bizler damarlarımızdaki asil kanın gereğini yapan insanlarız. Bu asaletin bize kazandırmış olduğu bazı zaaflarımız var. Ülkücü memurun, ülkücü hareketin zaafı vatan kavramdır, millet kavramıdır, devlet kavramıdır. Bizler bu asil zaafların esiriyiz ve bu asil zaaflarımızdan şimdiye kadar taviz vermedik, vermeyeceğiz. Bir tek ülkücü memurun saçının kılına zarar verildiği takdirde, bir araya gelip net bir şekilde tavır koyup gereğini yaparız."
Programa katılan MHP
Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı
da, yaptığı konuşmada, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı'nın ülkücü ve Türk milliyetçisini getirmek için var olduğunu dile getirdi.
Kamu çalışanlarının yanı sıra, MHP Hatay il başkanı Murat Adal, Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, Türk Kamu-Sen
Hatay Şube Başkanı Hayrettin Şahin
'in ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılım gösterdiği program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
Türkiye,Hatay
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:11