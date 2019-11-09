Haberler » Güncel » TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu - Haber

TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Ardahan İl Temsilciliği üyeleri yemekte buluştu.

09.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:14TÜRKAV üyeleri yemekte buluştu
Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) İl Temsilciliği üyeleri yemekte buluştu.
TÜRKAV İl Temsilcisi Çağrı Coşkun, özel bir restorantta verilen yemekte gazetecilere yaptığı açıklamada, üyelerle kaynaşmayı amaçladıklarını söyledi.
TÜRKAV'ın, milliyetçi, vatansever kamu çalışanlarının yuvası olduğunu ifade eden Coşkun, "Büyük tehlikelerden geçen, dört bir yanında kalleş tuzakların kurulduğu ülkemizin önemli bir beka sorunu yaşadığı bu dönemde, devletin asil evlatları ve Türk milliyetçilerinin göz bebeği olan vakfımız, her zaman ülkesi ve milletiyle bölünmesine asla izin vermeyeceğimiz devletimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla bu açıdan etkinliğimiz önemli." diye konuştu.
Yemeğe, MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları da katıldı.

Türkiye, Ardahan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:27 Uyuşturucu götürdüğü adreste polislere yakalandı
19:24 İBB'nin Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesini iptal etmesi
19:22 Aktivist burak özgüner'in cenazesi adli tıptan alındı
19:21 Feyzioğlu: "Hayatımda hiçbir kavgadan kaçmadım"
19:16 Batman'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e İstanbul daveti
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:28:41