Türkbesd'in Yeni Başkanı Can Dinçer Oldu

Kaynak: İHA

Can Dinçer, Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) yeni başkanı olarak seçildi.1986 yılında sektörün önde gelen beyaz eşya firmalarının bir araya gelmesi ile kurulan Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nde (TÜRKBESD) koltuk değişimi yaşandı. Dernekten yapılan açıklamaya göre 4 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ergün Güler, koltuğu Can Dinçer'e devretti.Can Dinçer kimdir?İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Can Dinçer, ABD Stevens Teknoloji Enstitüsü İşletme Bölümü'nden yüksek lisans derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 1993 yılında Arçelik A.Ş. Finansman Bölümü'nde başlayan Dinçer, 1995 yılında İhracat Bölümü'nde Bölge Satış Sorumlusu olarak görev aldı. Dinçer, 2000-2005 yılları arasında BDT ve diğer ülkelerden Sorumlu Uluslararası Satış Yöneticiliği, 2005-2009 yılları arasında Avrupa Dışı Pazarlardan Sorumlu Uluslararası Satış Direktörlüğü yaptı. 2009-2012 yıllarında Avrupa, Amerika, Asya-Pasifik'ten Sorumlu Satış Direktörü, 2012-2015 yılları arasında ise İştirakler, Amerika, Asya-Pasifik'ten Sorumlu Satış Direktörlüğü, 2015-2017 yıllarında Arçelik A.Ş. Türkiye'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Dinçer, 2017'den beri Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Oybirliği ile TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Dinçer aynı zamanda 2017'den bu güne TÜRKBESD Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. - İSTANBUL