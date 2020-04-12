Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı

Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu adam, Türkçe bilmiyorum diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

12.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:34
Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı
İSTANBUL - Esenyurt 'ta sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıda dolaşan yabancı uyruklu adam, Türkçe bilmiyorum diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Bir sonra sonra Türkçe anladığı öğrenilen adama Hıfsızsıhha Kanuna'na muhafeletten 3 bin 150 lira ceza yazıldı.
Korona Virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul 'un da aralarında bulunduğu 31 şehirde belirli koşullar dışında 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulamalara bugünde devam edildi. Sokakta bulunan vatandaşlara tek tek kimlik kontrolü yapıldı. Sokağa çıkan yabancı uyruklu bir kişi de polis tarafından durduruldu. Türkçe bilmediği anlaşılan kişi ceza lafını duyunca Türkçe bildiği anlaşıldı. Polis , Tarık isimli şahısa Hıfsızsıhha Kanuna'na muhafeletten 3 bin 150 lira ceza yazdı. Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü’ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter? Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'ne canlı yayında soruldu: Salgın ne zaman biter?
Yunanistan’dan Türkiye’ye akılalmaz koronavirüs suçlaması Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye akılalmaz koronavirüs suçlaması
Haberler ›› 3. Sayfa ››Türkçe bilmiyorum diyerek polisi kandırmaya çalıştı, cezadan kaçamadı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:26: Şanlıurfa'daki 2 bin yıllık kaya mezarları ışıklandırıldı - Haberler 11:19: Kavga edip yasağı delen 8 kişiye 25 bin lira ceza kesildi - Haberler 11:16: Yozgat Şehir Hastanesi Kovid-19'la mücadele için pandemi hastanesine dönüştürüldü - Haberler 11:09: Bozüyük'te su hattının tamiratı yapıldı - Haberler 11:02: İlk DHA duyurmuştu: Çin'in Ağrı imasına" Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki - Haberler 09:55: Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti