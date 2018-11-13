Türkçe Ezan Çıkışıyla Gündeme Oturan CHP'li Yılmaz: 'Arapça Ezan Okunmasın' Demedim

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan tartışmalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Yılmaz, "Ben 'Arapça ezan okunmasın' demedim. Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı" dedi.

Öztürk Yılmaz, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye konuştu. CHP tabanından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Yılmaz, "Telefonlarım susmuyor, odam dolup taşıyor" ifadesini kullandı.

"BEN ARAPÇA EZAN OKUNMASIN DEMEDİM"

"Ben 'Arapça ezan okunmasın' demedim" diyen Yılmaz, "Biri derse ona ilk karşı çıkan ben olurum. Ama Türkçe ezan okunsun dedim. Dinle ilgili değil, dille ilgili bir çıkıştı." açıklamasında bulundu.

TÜRKÇE EZAN ÇIKIŞI

Yılmaz, Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programındaki 'Türkçe ezan' sözleri nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Kararın ardından açıklamada bulunan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenmişti. Karara tepki gösteren Yılmaz, parti yönetimi için sarf ettiği sözler sebebiyle ikinci kez kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.