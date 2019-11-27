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Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Vali Münir Karaloğluna ziyarette bulundu.

27.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:50Türkçe konuşan 20 ülkenin girişimcilerinden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Vali Münir Karaloğluna ziyarette bulundu. Karaloğlu, Türk devletlerinin her birinin çok önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çekerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.


17 - 30 Kasım tarihleri arasında Ankara, Isparta, Burdur, İstanbul ve 'da düzenlenecek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı vesilesiyle 20 ülkeden 50 katılımcı Antalya'ya geldi. TOBB, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının işbirliği ile 2005 yılında başlatılan program kapsamında Antalya'ya gelen girişimciler Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar'dan gelen girişimcilerle sohbet eden Vali Karaloğlu ülkeler arasındaki siyasi, kültürele ve ekonomik bağların güçlenmesinin önemine değindi.


TOBB Türkçe Konuşan girişimciler koordinatörü Birsen Karaloğlu başkanlığında Antalya'ya gelen girişimcilere, Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi.


Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu da, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürünün olduğundan bahsetti. Karaloğlu, İş insanlarına ülkeler arasındaki ticari ilişkileri canlandırabilmek için karşılıklı yatırım ve işbirliğinin önemini vurguladı.


Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Münir Karaloğlu'na, Türkçe Konuşan Girişimciler tarafından kaftan hediye edildi. - ANTALYA


Münir Karaloğlu, Vali Karaloğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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