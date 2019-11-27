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Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret

Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

27.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:04Türkçe konuşan girişimcilerden Vali Karaloğlu'na ziyaret
Türkçe konuşan 20 ülkeden 50 iş insanı Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.
Ankara, Isparta, Burdur, İstanbul ve Antalya'da düzenlenecek 22. Türkçe Konuşan Girişimciler Programı dolayısıyla 20 ülkeden 50 katılımcı Antalya'ya geldi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dışişleri ve Ticaret Bakanlıklarının iş birliğiyle 2005'te başlatılan program kapsamında Antalya'ya gelen girişimciler, Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Komşu ülkeler, Orta Asya ve Balkanlar'dan gelen girişimcilerle sohbet eden Karaloğlu, ülkeler arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik bağların güçlenmesinin önemine değindi.
Koordinatör Birsen Karaloğlu başkanlığında Antalya'ya gelen girişimcilere, Karaloğlu, Antalya'nın potansiyeli ve yatırım kaynakları hakkında bilgi verdi.
Antalya'nın çok önemli bir tarım, turizm ve ticaret şehri olduğunu belirten Karaloğlu, Orta Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerine ihracat yapabilecek çok sayıda ürün bulunduğunu kaydetti.
Karaloğlu, iş insanlarına ülkeler arasındaki ticari ilişkileri canlandırabilmek için karşılıklı yatırım ve iş birliğinin önemini vurguladı.
Katılımcılar daha sonra Kumluca ilçesindeki tarım arazilerini gezdi.

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

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