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Türkçe konuşmayı bilmeyen 77 yaşındaki Teyzenin yardımına belediye koştu

Korona virüs tedbirlerinden dolayı 77 yaşındaki Ağrılı Hanım Sabaz evden çıkamayınca yakınları yaşlı kadının Türkçe bilmediğini belirterek sosyal medya aracılığıyla belediyeden yardım istedi.

02.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:30
Türkçe konuşmayı bilmeyen 77 yaşındaki Teyzenin yardımına belediye koştu
Korona virüs tedbirlerinden dolayı 77 yaşındaki Ağrılı Hanım Sabaz evden çıkamayınca yakınları yaşlı kadının Türkçe bilmediğini belirterek sosyal medya aracılığıyla belediyeden yardım istedi. Çekmeköy Belediyesi ekipleri bunun üzerine harekete geçerek yaşlı teyzenin yardımına koştu. Türkçe bilmemesinden dolayı yaşlı teyzeye Kürtçe bilen bir zabıta ekibi tercümanlık yaparken, 77 yaşındaki yaşlı teyzeye sıcak yemek yardımında bulunarak evi temizlendi. Belediye ekipleri çalışma sonrası ayrılırken duygusal anlar yaşandı.
Korona virüs tedbirlerinden dolayı 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklamasının ardından belediye ekipleri harekete geçti. Bir vatandaşlar sosyal medya üzerinden akrabası 77 yaşındaki Hanım Sabaz'ın Türkçe bilmediğini ve yardıma ihtiyacı olduğunu Çekmeköy Belediyesi'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri Hanım Teyzenin evine gitti. Kürtçe bilen bir zabıta da ekip içinde bulunurken, ilk önce yaşlı kadının ateşi ölçüldü. Yaşlı kadının evi ekipler tarafından temizlenirken, aynı zamanda sıcak yemek yardımında bulunuldu. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, 77 yaşındaki yaşlı kadın Çekmeköy Belediyesi ekiplerine teşekkür eti. Öte yandan Belediye ekipleri Hanım Teyze'yi 'Sıcak Yemek ve Evde Bakım' projelerine dahil ettiklerini belirterek, artık her gün kapısını çalacaklarını söyledi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çekmeköy, Zabıta, Güncel
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