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Türkçe'nin doğru konuşulması için sözlük seferberliği

Türkçe'nin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla Sivas Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan Türkçe sözlükler dağıtılıyor.

25.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:50Türkçe'nin doğru konuşulması için sözlük seferberliği
Türkçe'nin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla Belediyesi ile Cumhuriyet Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttükleri proje kapsamında ilkokul 4. sınıf öğrencilerine Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından hazırlanan Türkçe sözlükler dağıtılıyor.

Proje kapsamında ilk olarak Fatih Mahallesinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda sözlük dağıtım programı düzenlendi.

Programa Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman katıldı.

Burada Konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Belediye Başkanımız geldiği günden beri eğitime destek veriyor, her zaman eğitimcilerin yanında kendisine teşekkür ediyorum. Bugün Sivas tekli eğitime geçti. Ayrıca bu yeni okul binasının herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"En önemlisi, kaliteli eğitim"

Öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bugün bu okulun ilk günüymüş tevafuk oldu. Bu okulun hazırlanmasında emeği geçen başta Valimiz Olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Hazırladığımız projelerle her zaman eğitimi desteklemek adına çalışıyoruz. Hem fiziki anlamda hem de manevi olarak eğitim camiasının öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim camiamızın beklentilerini okulları bizzat ziyaret ederek yerinde tespit ediyor ve çözmeye çalışıyoruz. İnanıyoruz ki; Türkiye'de yapılması geren en önemli şey kaliteli eğitim vermek gençlerimizi iyi yetiştirmek. Bugün ülkemiz iyi bir noktadaysa eğitim camiamız büyük pay sahibi bu gün ülkemizi yönetenlerde bu sıralardan geçtiler onları da öğretmenler yetiştirdiler." Dedi. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA

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